Есть риск, что инспекторы начислят НДС. На требование безопаснее ответить.

Коды видов деятельности, которыми занимается компания, надо отразить в ЕГРЮЛ (подп. «п» п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ). Но компания вправе проводить разовые сделки, которые не записаны в реестре. Добавлять для этого дополнительный ОКВЭД не нужно. В то же время в реализации лома есть другой риск.

По мнению налоговиков, такая операция освобождена от НДС, если компания получила лицензию на продажу лома. Если организация документ не получила, инспекторы доначисляют налог. Отбиться от претензий получается в суде (постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.08.14 № А56-73152/2013). Основной аргумент — на разовую продажу лицензия не нужна (п. 1 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 12.12.12 № 1287).

Налоговики запросили пояснения, так как считают операцию льготой. Льгота — это преимущество по сравнению с другими налогоплательщиками. А реализация лома освобождена от НДС независимо от того, какая компания продает товары (подп. 25 п. 2 ст. 149 НК РФ). Значит, требование налоговиков незаконно. В столице практика пока не сложилась, но в других регионах в аналогичных спорах судьи поддерживают компании (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 11.06.15 № Ф09-3549/15).

Если компания не готова спорить, дайте пояснения. Сообщите, что компания продала лом, который остался от разборки станков. Это разовая операция, поэтому лицензия не нужна. В свою защиту приведите судебную практику и ссылку на постановление № 1287.