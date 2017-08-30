Подотчетные облагаются НДФЛ, если компания простила долг.
Бывший работник получает доход, который равен невозвращенной сумме (письмо Минфина России от 24.09.09 № 03-03-06/1/610, постановление Президиума ВАС РФ от 05.03.13 № 14376/12).
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Подотчетные облагаются НДФЛ, если компания простила долг.
Бывший работник получает доход, который равен невозвращенной сумме (письмо Минфина России от 24.09.09 № 03-03-06/1/610, постановление Президиума ВАС РФ от 05.03.13 № 14376/12).
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