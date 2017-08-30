10730 августа

Выдали сотруднику деньги на две недели, чтобы он купил принтер. Через три дня работник написал заявление и с согласия директора уволился на следующий день. О подотчетных просто забыли. Директор распорядился не требовать эти деньги и отправить работнику уведомление о прощении долга. Невозвращенная сумма облагается НДФЛ?

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отвечает:

Подотчетные облагаются НДФЛ, если компания простила долг.

Бывший работник получает доход, который равен невозвращенной сумме (письмо Минфина России от 24.09.09 № 03-03-06/1/610, постановление Президиума ВАС РФ от 05.03.13 № 14376/12).

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