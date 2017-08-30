4330 августа

Закончилась выездная ревизия. Инспекторы вручили акт проверки. Мы не согласны, что проверяющие сняли расходы на ремонт офиса и доначислили налог на прибыль. Как поступить — сразу написать жалобу в УФНС или сначала подать возражения на акт?

Темы:

отвечает:

Если вы не согласны с актом, сначала подайте возражения.

Направьте их в инспекцию, которая провела проверку (п. 6 ст. 100 НК РФ). Инспекторы учтут возражения, когда будут рассматривать материалы проверки и принимать решение.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы