Если вы не согласны с актом, сначала подайте возражения.
Направьте их в инспекцию, которая провела проверку (п. 6 ст. 100 НК РФ). Инспекторы учтут возражения, когда будут рассматривать материалы проверки и принимать решение.
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Если вы не согласны с актом, сначала подайте возражения.
Направьте их в инспекцию, которая провела проверку (п. 6 ст. 100 НК РФ). Инспекторы учтут возражения, когда будут рассматривать материалы проверки и принимать решение.
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