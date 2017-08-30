5230 августа

Уборщица, которая работает на полставки, собирается в отпуск. Сколько дней отдыха ей положено — 28 или 14?

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отвечает:

Сотруднице положен отдых 28 дней.

Компания предоставляет каждому сотруднику 28 календарных дней отпуска за рабочий год (ст. 93, 115 ТК РФ). Кодекс не ограничивает количество дней отдыха для сотрудниц, которые работают неполный день. Они тоже вправе отдыхать 28 календарных дней.

Отпускные работницам, которые трудятся неполный день, считайте по общим правилам (п. 12 постановления Правительства РФ от 24.12.07 № 922). Определите средний дневной заработок из фактической зарплаты. Умножать отпускные на ставку не надо — ведь зарплату работница и так получает за половину рабочего дня.

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