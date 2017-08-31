1431 августа

Учредитель передал компании личную недвижимость в качестве вклада в уставный капитал. Учитывать ли ее стоимость при сравнении доходов с лимитом?

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отвечает:

Нет, не учитывать.

Имущество, которое компания получила в качестве вклада в уставный капитал, не является ее доходом (подп. 1 п. 1.1 ст. 346.15, подп. 3 п. 1 ст. 251 НК РФ).

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