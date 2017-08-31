Нет, не учитывать.
Имущество, которое компания получила в качестве вклада в уставный капитал, не является ее доходом (подп. 1 п. 1.1 ст. 346.15, подп. 3 п. 1 ст. 251 НК РФ).
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редакция журнала «Главбух» отвечает:
Нет, не учитывать.
Имущество, которое компания получила в качестве вклада в уставный капитал, не является ее доходом (подп. 1 п. 1.1 ст. 346.15, подп. 3 п. 1 ст. 251 НК РФ).
Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>
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