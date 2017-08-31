Да, учитывать.
Включайте премию в доходы на дату, когда она поступит на расчетный счет (ст. 346.15, п. 1 ст. 346.17 НК РФ).
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редакция журнала «Главбух» отвечает:
Да, учитывать.
Включайте премию в доходы на дату, когда она поступит на расчетный счет (ст. 346.15, п. 1 ст. 346.17 НК РФ).
Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>
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