031 августа

Компания раз в месяц получает премию от поставщика за объем закупки товаров. Учитывать ли эту премию в доходах, облагаемых налогом по упрощенке?

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отвечает:

Да, учитывать.

Включайте премию в доходы на дату, когда она поступит на расчетный счет (ст. 346.15, п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

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