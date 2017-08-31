1431 августа

В феврале следующего года сотрудник поедет в командировку. В январе у него заканчивается загранпаспорт, поэтому мы оформляем ему новый. Оплатили с расчетного счета госпошлину — 3500 рублей. Вправе ли мы списать расходы в этом году?

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отвечает:

Безопаснее учесть расходы после командировки.

Компания вправе учесть госпошлину, которую заплатила за оформление загранпаспорта для сотрудника. Но рискованно учитывать затраты сразу, как сотрудник получит документ.

Сбор за оформление паспорта относится к командировочным. А расходы на командировки компания учитывает, когда руководитель утвердит авансовый отчет по поездке (подп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ, письмо Минфина России от 18.07.13 № 03-03-06/28117). Так считают и налоговики, которых мы опросили.

Если командировка не состоится, учесть расходы на загранпаспорт не получится (письмо ФНС России от 25.11.11 № ЕД-4-3/19756@).

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