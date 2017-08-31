С начала года (письмо Минфина России от 18.04.12 № 03-04-06/8–118).
26331 августа
Сотрудница устроилась в январе 2017 года. Но заявление на вычет принесла только в августе. С какого периода ей положены вычеты?
Темы: НДФЛВычеты НДФЛ
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
- Формы по теме:
- Заявление сотрудника на предоставление стандартного налогового вычета на ребенка в двойном размере в связи с отказом одного из родителей от стандартного налогового вычета
- Заявление родителя об участии в обеспечении ребенка супруга, не являющегося его родителем
- Заявление родителя по месту своей работы об отказе в получении стандартного налогового вычета в пользу второго родителя
- Заявление об участии в обеспечении совершеннолетнего ребенка родителем, который живет отдельно
- Заявление родителя по месту работы второго родителя об отказе в получении стандартного налогового вычета в пользу данного родителя
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