26331 августа

Сотрудница устроилась в январе 2017 года. Но заявление на вычет принесла только в августе. С какого периода ей положены вычеты?

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отвечает:

С начала года (письмо Минфина России от 18.04.12 № 03-04-06/8–118).

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