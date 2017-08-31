Да, компания вправе предоставить вычеты внешнему совместителю (письмо Минфина России от 30.06.14 № 03-04-05/31345).
4631 августа
1 августа приняли на работу инженера по совместительству. Основное место сотрудника в другой компании. У работника сын 18 лет, учится в университете, не работает. При трудоустройстве работник написал заявление на вычет и принес справку из вуза. Вправе ли мы предоставить вычет совместителю?
Темы: НДФЛВычеты НДФЛ
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
- Формы по теме:
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- Заявление родителя об участии в обеспечении ребенка супруга, не являющегося его родителем
- Заявление родителя по месту своей работы об отказе в получении стандартного налогового вычета в пользу второго родителя
- Заявление об участии в обеспечении совершеннолетнего ребенка родителем, который живет отдельно
- Заявление родителя по месту работы второго родителя об отказе в получении стандартного налогового вычета в пользу данного родителя
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