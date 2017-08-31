4631 августа

1 августа приняли на работу инженера по совместительству. Основное место сотрудника в другой компании. У работника сын 18 лет, учится в университете, не работает. При трудоустройстве работник написал заявление на вычет и принес справку из вуза. Вправе ли мы предоставить вычет совместителю?

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отвечает:

Да, компания вправе предоставить вычеты внешнему совместителю (письмо Минфина России от 30.06.14 № 03-04-05/31345).

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