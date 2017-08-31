1731 августа

В декабре отправим работника в командировку в Германию. Для шенгенской визы консульство требует медицинскую страховку. Оплатим полис с расчетного счета компании. Вправе ли мы списать такие расходы?

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отвечает:

Да, стоимость страховки можно списать.

Медицинская страховка — обязательный документ для получения шенгенской визы (п. 5 сообщения МИД России от 25.12.12). Консульство или визовый центр не примут документы на визу, если не будет полиса. Кроме того, если работник сам оплатил полис, компания обязана возместить его стоимость (подп. «а», «г» п. 23 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.08 № 749).

Значит, стоимость медицинской страховки можно отнести к затратам на оформление и выдачу виз и списать как командировочные (абз. 5 подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ). Спишите расходы на дату, когда руководитель утвердит авансовый отчет, который сотрудник должен представить не позднее трех рабочих дней после того, как вернется из командировки (подп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ).

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