Дополните штатное расписание временной должностью.

В штатном расписании компания отражает название должностей и количество штатных единиц (постановление Госкомстата России от 05.01.04 № 1). Когда сотрудница уходит в декрет, она по-прежнему продолжает занимать ставку. Поэтому, если компания хочет нанять еще одного сотрудника, добавьте временную единицу в штатное расписание. В графе «Примечание» можно записать, что должность будет действовать только на период декрета.

Чтобы ввести новую штатку, составьте в свободной форме приказ. Этот документ должен подписать руководитель компании.