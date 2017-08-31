2631 августа

Бухгалтер скоро пойдет в декрет. На ее место по срочному договору примем нового работника. Надо ли добавлять временную должность в штатное расписание?

Темы:

отвечает:

Дополните штатное расписание временной должностью.

В штатном расписании компания отражает название должностей и количество штатных единиц (постановление Госкомстата России от 05.01.04 № 1). Когда сотрудница уходит в декрет, она по-прежнему продолжает занимать ставку. Поэтому, если компания хочет нанять еще одного сотрудника, добавьте временную единицу в штатное расписание. В графе «Примечание» можно записать, что должность будет действовать только на период декрета.

Чтобы ввести новую штатку, составьте в свободной форме приказ. Этот документ должен подписать руководитель компании.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы