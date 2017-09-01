401 сентября

Вправе ли компания не покупать онлайн-кассу, а заключить договор с агентом, у которого есть такая ККТ? Агент будет использовать онлайн-кассу от своего имени, но в интересах компании.

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отвечает:

Да, вправе.

Главное, чтобы онлайн-чеки, которые будет печатать агент, содержали все необходимые реквизиты. Например, сведения о сумме и форме расчета, регистрационный номер онлайн-кассы (ст. 4.7 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ). А еще в таком чеке напротив наименования товара, который реализует агент, должен стоять реквизит «Признак агента по предмету договора», например КОМИССИОНЕР (таблица № 21 приложения 2 к приказу ФНС России от 21 марта 2017 г. № ММВ-7-20/229).

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