Нет, не нужно.

Для некоммерческих организаций финансовая помощь от других компаний не является доходом по упрощенке, если деньги потратили на уставные цели (п. 2 ст. 251 НК РФ).

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