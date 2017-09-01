Нет, не нужно.
Для некоммерческих организаций финансовая помощь от других компаний не является доходом по упрощенке, если деньги потратили на уставные цели (п. 2 ст. 251 НК РФ).
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редакция журнала «Главбух» отвечает:
Нет, не нужно.
Для некоммерческих организаций финансовая помощь от других компаний не является доходом по упрощенке, если деньги потратили на уставные цели (п. 2 ст. 251 НК РФ).
Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>
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