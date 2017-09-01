21 сентября

Благотворительный фонд на упрощенке получил от коммерческой компании финансовую помощь на реставрацию памятников. Нужно ли включать эту сумму в доходы?

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отвечает:

Нет, не нужно.

Для некоммерческих организаций финансовая помощь от других компаний не является доходом по упрощенке, если деньги потратили на уставные цели (п. 2 ст. 251 НК РФ).

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