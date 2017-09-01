Не оплачивайте день, когда сотрудник заболел.

Компания назначает пособие с даты, которая записана в больничном. Но пособие — это компенсация за дни, когда сотрудник не мог выйти на работу. Одновременно выдать больничные и зарплату нельзя. Сотрудник отработал полный день. За это время ему положена зарплата, и компания не вправе заменить ее пособием (ст. 22 ТК РФ).

Выдайте сотруднику зарплату за первый день болезни, а пособие назначьте со следующего дня. Менять листок не нужно. Это подтверждают специалисты региональных ФСС. Компания оплатит три дня больничного за свой счет. Период болезни, который оплачивает работодатель, сдвигается на один день.