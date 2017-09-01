1691 сентября

Сотрудник — внешний совместитель. По основному месту ушел в отпуск, а по совместительству взял больничный по уходу за ребенком. Оплачивать ли пособие?

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отвечает:

Оплатите пособие.

Компания не обязана переносить или продлевать отпуск, если у работника болел ребенок (письмо Роструда от 01.06.12 № ПГ/4629-6-1). Но по совместительству сотрудник работал, поэтому пособие на втором месте ему положено. Расчет зависит от того, в каких компаниях сотрудник работал в 2015–2016 годах. Если в тех же, считайте пособие только из выплат по совместительству. Если в других, сотрудник вправе получить пособие из доходов со всех мест работы. Случай, когда на основном месте сотрудник в отпуске, не исключение. Посчитайте пособие из всех выплат, если сотрудник принесет справку о том, что не получал пособие на второй работе.  

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