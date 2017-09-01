Оплатите один листок нетрудоспособности.

Сотрудник не вправе получить больше одного пособия по одному страховому случаю (ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Ведь размер пособия зависит от продолжительности болезни, а не от количества больничных листков, которые принес сотрудник. Скорее всего работник просто обратился к нескольким врачам. Возьмите к оплате листок нетрудоспособности, который врач составил по форме и правильно заполнил. Если оба листка верные, оплатите пособие на основании любого больничного.