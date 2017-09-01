461 сентября

Компания сократила сотрудника и платит ему выходное пособие из среднего заработка. После увольнения работник заболел. Платить ли ему пособие?

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отвечает:

Выдайте пособие бывшему сотруднику.

Работодатель должен оплатить листок нетрудоспособности, если бывший сотрудник заболел в течение 30 календарных дней после увольнения (ч. 2 ст. 5 закона № 255-ФЗ).

Если компания уволила работника по сокращению штата, она оплачивает выходное пособие из среднего заработка, пока сотрудник не нашел новую работу, но не более двух месяцев после увольнения (ст. 178 ТК РФ). Выходное пособие и больничные не связаны между собой. Поэтому работник вправе одновременно получать две выплаты. Больничный посчитайте как 60 процентов от среднего заработка (ч. 2 ст. 7 закона № 255-ФЗ).  

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