Вы должны были выдать эти документы сотруднице еще в день увольнения.

Ее заявление для этого не нужно (п. 4 ст. 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ). Но передавать их сейчас через дочку опасно. В отчетах по стажу и взносам есть персональные данные. Передавать их через других людей компания вправе только с письменного согласия сотрудницы (ст. 88 ТК РФ).

За нарушение этого правила Роскомнадзор вправе оштрафовать компанию на сумму от 15 000 до 75 000 руб. (ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ). За то что в день увольнения сотрудницы вы не выдали ей документы о стаже и страховых взносах, тоже есть штраф — 50 000 руб. (ст. 5.27 КоАП РФ). Поэтому как можно быстрее свяжитесь с бывшей работницей. Пусть приедет лично или пришлет письменное согласие на то, чтобы получить документы через дочку, другого человека либо по почте. Передайте ей документы тем способом, какой она выберет.

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