114 сентября

В компании до июня 2017 года было помещение, с которого мы платили налог на имущество по среднегодовой стоимости. В июне актив продали. Сдали расчеты по налогу на имущество за I квартал и полугодие, заплатили авансы. Так как имущества у нас не осталось, мы сдали досрочно декларацию за 2017 год. Оператор электронной отчетности не принял декларацию, так как год еще не закончился. Должны ли мы платить аванс и отчитываться за 9 месяцев по имуществу, которого уже нет?

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отвечает:

Платить аванс и отчитываться за 9 месяцев вы не должны. Налог на имущество перечисляют организации, у которых есть основные средства (п. 1 ст. 373 НК РФ). Компания, у которой в середине года выбыли все активы, имеет право сдать декларацию по налогу на имущество досрочно (письмо ФНС России от 30 июля 2013 г. № БС-4-11/13835).

Раз отправить электронную декларацию у вас не получается, подайте ее на бумаге. Приложите письмо о том, что вы имеете право представить отчет досрочно, но технически у вас нет возможности сдать ее в электронном виде. Налоговики обязаны принять такой отчет. Есть только один риск. Если по кодексу вы обязаны сдавать декларации в электронном виде, то за бумажную вам могут выставить штраф в размере 200 руб. (абз. 2 п. 3 ст. 80, ст. 119.1 НК РФ).

Некоторые организации поступают по-другому. Они сдают расчет по налогу на имущество за 9 месяцев, но аванс не перечисляют. Налоговики не вправе оштрафовать за это компанию. Программа инспекции лишь начислит пени. По итогам года бухгалтер сдает декларацию. В ней налог за год получается меньше авансов, уплаченных за I квартал и полугодие. Поэтому пени в программе инспекции обнуляются (п. 14 постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 57).

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