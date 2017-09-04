Компания должна освободить от работы сотрудника в день сдачи крови и в день медосмотра.

За этот день надо заплатить средний заработок (ч. 5 ст. 186 ТК РФ). После донорской сдачи крови работник вправе попросить один дополнительный день отдыха (ч. 4 ст. 186 ТК РФ). Его можно взять на следующий день после донорского дня или в любое другое время. Но есть ограничение — воспользоваться им сотрудник может в течение одного года после дня сдачи крови. Выходной разрешают присоединять к ежегодному отпуску. Дополнительный выходной также оплачивают исходя из среднего заработка.

В бухучете средний заработок отражайте по кредиту счета 70. Например, для сотрудника основного производства сделайте следующую проводку:

ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 70

начислен средний заработок за день сдачи крови.

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