524 сентября

Сотрудник сдавал кровь. В этот день мы освободили его от работы. Но он просит еще один выходной день. Предоставлять ли? И какие проводки сделать в бухучете?

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отвечает:

Компания должна освободить от работы сотрудника в день сдачи крови и в день медосмотра.

За этот день надо заплатить средний заработок (ч. 5 ст. 186 ТК РФ). После донорской сдачи крови работник вправе попросить один дополнительный день отдыха (ч. 4 ст. 186 ТК РФ). Его можно взять на следующий день после донорского дня или в любое другое время. Но есть ограничение — воспользоваться им сотрудник может в течение одного года после дня сдачи крови. Выходной разрешают присоединять к ежегодному отпуску. Дополнительный выходной также оплачивают исходя из среднего заработка.

В бухучете средний заработок отражайте по кредиту счета 70. Например, для сотрудника основного производства сделайте следующую проводку:

ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 70
начислен средний заработок за день сдачи крови.

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