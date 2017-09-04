284 сентября

Нельзя ли учреждению перевести задолженность на наследников умершего должника? Какие в таком случае делать проводки?

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отвечает:

По гражданскому законодательству долг можно взыскать с наследников (п. 1 ст. 418, п. 3 ст. 1175 Гражданского кодекса РФ).

Оцените, имеет ли право учреждение обратить взыскание долга на наследников. Возможны такие варианты развития событий. Допустим, наследник вступил в права наследования и согласился погасить долг добровольно или по решению суда. В этом случае отразите задолженность нового должника на счете 209 00. Сделайте проводку по восстановленной задолженности, например, так: дебет 0 209 30 560 и кредит 0 401 10 173. Проводку по уменьшению забалансового счета 04 не составляйте, ведь задолженность умершего гражданина вы оттуда уже списали.

Если учреждение не имеет права обратить взыскание долга на наследников, после списания задолженности умершего должника никаких проводок больше делать не нужно.

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