254 сентября

Чтобы подтвердить расходы на бензин, нужно ли в путевом листе расписать подробный маршрут поездки?

Темы:

отвечает:

Да.

Сведений о пути движения автомобиля нет в перечне обязательных реквизитов путевого листа (приказ № 152). Но эта информация нужна, чтобы доказать ревизорам, что расходы на ГСМ обоснованны. Поэтому указывайте начальную, промежуточные и конечную точки поездки по возможности точно.

Адрес пишите с номером дома, офиса, строения. Еще лучше дополнительно указать название контрагента, мероприятия. Тогда у проверяющих не возникнет лишних вопросов о производственной цели поездки, а вам не придется вспоминать, зачем же она потребовалась.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы