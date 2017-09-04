Да.

Сведений о пути движения автомобиля нет в перечне обязательных реквизитов путевого листа (приказ № 152). Но эта информация нужна, чтобы доказать ревизорам, что расходы на ГСМ обоснованны. Поэтому указывайте начальную, промежуточные и конечную точки поездки по возможности точно.

Адрес пишите с номером дома, офиса, строения. Еще лучше дополнительно указать название контрагента, мероприятия. Тогда у проверяющих не возникнет лишних вопросов о производственной цели поездки, а вам не придется вспоминать, зачем же она потребовалась.