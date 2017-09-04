Если работник гулял авансом, запишите 28 дней. Если у него накопились отпуска, то стоит записать все неотработанные дни.

Сотрудник не догулял отпуск. В ТК РФ не сказано, какие отпуска включать в график — только 28 календарных дней или все неиспользованные дни отдыха.

Трудинспекторы, которых мы опросили, считают, что надо писать все дни. Ведь если сотрудник не использовал старый отпуск, то он может его перенести, но должен отгулять в течение 12 месяцев (ст. 124 ТК РФ). А график нужен, чтобы распланировать, в какие дни 2018 года сотрудник хочет отдыхать.

Сотрудник отдыхал авансом. В графике поставьте 28 дней. Новички вправе взять полный отпуск, если отработали шесть месяцев. Тогда получится, что часть дней за будущий год они взяли авансом. Но за второй и следующий годы работник вправе взять полный отпуск в любое время, этот период надо определить в графике (ст. 122 ТК РФ).