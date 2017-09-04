Зависит от того, когда закончится отпуск по уходу.

Отпуск закончится в 2018 году. Уточните, планирует ли сотрудница взять очередной отпуск сразу после детского. Такое право ей дает статья 260 ТК РФ. Тогда запишите в графике даты, которые попадают на 28 календарных дней после окончания детского отпуска.

Отпуск закончится после 2018 года. Сотрудницу можно не включать в график. Компания не предоставляет два отпуска одновременно.

Также можно не включать сотрудницу в график, если, находясь в отпуске по уходу, она работает неполный день. Очередной отпуск ей не положен (п. 20 постановления Пленума ВС РФ от 28.01.14 № 1). Но мама вправе отдохнуть, если прервет отпуск по уходу за малышом (письмо Роструда от 15.10.12 № ПГ/8139-6-1). Предоставьте отпуск по заявлению. График отпусков можно не дополнять.