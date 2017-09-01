Лучше сдать уточненные отчеты 6-НДФЛ. Так исправите ошибки до того, как их найдут налоговики (п. 2 ст. 126.1 НК РФ).

Если ошибку найдет налоговая, может быть штраф 500 рублей за каждый документ, в котором содержатся недостоверные сведения (п. 1 ст. 126.1 НК РФ).

Понятие «недостоверные сведения» в НК РФ не расшифровывается, формально к недостоверным можно отнести ошибки в любых данных и реквизитах отчетов по НДФЛ.

Если налоговики оштрафуют компанию, можно снизить сумму штрафа. Сошлитесь на норму НК РФ о смягчающих обстоятельствах.

Письма-пояснения лучше подготовить, рано или поздно инспекторы их затребуют.

Вопрос вебинара Программы Главбух

«Ошибки и пояснения в отчетах по взносам и НДФЛ»