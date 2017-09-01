31 сентября

Надо ли сдавать корректировки 6-НДФЛ за предыдущие периоды, чтобы изменить дату получения дохода по договорам ГПХ. Их ошибочно включали в налоговый период по дате подписания акта выполненных работ. С отчета за 6 месяцев 2017 даты указаны верно: дата получения дохода по ГПХ — дата перечисления денег. НДФЛ удержан и перечислен, задолженности по налогу нет.
Нужно ли писать пояснения по расхождению данных отчета 6-НДФЛ с данными в РСВ, связанными с разницей общей суммы начисленного дохода (зарплата и ГПД) по месяцам?

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отвечает:

Лучше сдать уточненные отчеты 6-НДФЛ. Так исправите ошибки до того, как их найдут налоговики (п. 2 ст. 126.1 НК РФ).
Если ошибку найдет налоговая, может быть штраф 500 рублей за каждый документ, в котором содержатся недостоверные сведения (п. 1 ст. 126.1 НК РФ).
Понятие «недостоверные сведения» в НК РФ не расшифровывается, формально к недостоверным можно отнести ошибки в любых данных и реквизитах отчетов по НДФЛ.
Если налоговики оштрафуют компанию, можно снизить сумму штрафа. Сошлитесь на норму НК РФ о смягчающих обстоятельствах.
Письма-пояснения лучше подготовить, рано или поздно инспекторы их затребуют.

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«Ошибки и пояснения в отчетах по взносам и НДФЛ»

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