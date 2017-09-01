41 сентября

Как заполнить 2-НДФЛ, если в середине года весь начисленный и удержанный НДФЛ вернули работнику, потому что тот предоставил справки по имущественному вычету.

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отвечает:

В справке 2-НДФЛ не отражайте возврат излишне удержанного налога. В этой справке покажете итоговые показатели за год.

В разделе 5 по строкам, где показывают исчисленный, удержанный и перечисленный налог, уменьшите фактически удержанный НДФЛ на ту сумму, которую вернули.

Строку «Сумма налога, излишне удержанная» заполнять не нужно. Следует из положений раздела VII Порядка, утвержденного приказом ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485, и письма ФНС от 17.07.2017 № БС-4-11/13832.

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«Ошибки и пояснения в отчетах по взносам и НДФЛ»

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