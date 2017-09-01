При предоставлении вычета нужно учитывать все доходы, которые сотрудник получил с начала года. И если он обратился к работодателю с заявлением, организация должна вернуть ему сумму НДФЛ, которая была излишне удержана из его доходов, выплаченных до начала предоставления вычета (п. 1 ст. 231 НК РФ).

В расчете 6-НДФЛ операции покажите так:

– в строке 030 раздела 1 — сумма вычета;

– в строке 090 раздела 1 — сумма излишне удержанного налога, которую вернули в отчетном периоде;

– в строке 070 раздела 1 — удержанный НДФЛ. Не уменьшайте сумму на налог, который показали по строке 090;

– в строке 140 раздела 2 — суммы НДФЛ, удержанные до начала предоставления имущественного вычета.

Если НДФЛ с выплаты не удерживали, укажите в разделе 2 по строкам 110 и 120 – «00.00.000», а по строке 140 – «0».

Не нужно подавать уточненные расчеты за прошлые периоды, если сотрудник предоставил уведомление на вычет в середине года.

Вопрос вебинара Программы Главбух: зарплата и кадры

«Ошибки и пояснения в отчетах по взносам и НДФЛ»