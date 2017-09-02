202 сентября

Директора оштрафовали по КоАП за нарушение срока представления СЗВ-М в прошлом году. Может ли компания заплатить за директора штраф? Нужно ли директору обращаться в ПФР?

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отвечает:

Руководителя или бухгалтера оштрафуют на 300-500 руб. (ст. 15.6 КоАП РФ) за нарушения срока сдачи СЗВ-М.

Директор сам решает, идти ему на рассмотрение дела или нет. Если с правонарушением директор согласен, госорганы всю процедуру проведут без его участия и передадут дело в суд.

Директору придет решение суда и требование уплатить штраф. Этот штраф он оплачивает сам, как физлицо. Если компания хочет возместить сумму штрафа, можно выплатить премию или оформить разовую надбавку. С суммы этой выплаты нужно будет начислить страховые взносы и удержать НДФЛ.

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«Ошибки и пояснения в отчетах по взносам и НДФЛ»

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