123 сентября

Налоговая инспекция списала с расчетного счета недоимку по страховым взносам за периоды до 2017, хотя по акту сверки с фондами на 31 декабря 2016 все взносы уплачены. Что делать?

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отвечает:

Возможно, вы не получили требование об уплате недоимки по взносам, но оно было. Налоговики выставили инкассо.

Нужно передать в налоговую инспекцию результаты сверки с фондами. Поясните, что задолженность образовалась в результате некорректной передачи данных о сальдо страховых взносов из фондов в налоговую.

Получите документы, на основании которых налоговики списали деньги с расчетного счета, и обжалуйте решение налоговиков.

В ПФР направьте акт сверки с налоговиками, в котором зафиксирована недоимка по страховым взносам, а также письма с требованием передать корректные данные в налоговую.

После того, как у налоговиков будут правильные данные по страховым взносам, нужно вместе с инспекторами принять решение о возврате или зачете излишне взысканных сумм страховых взносов.

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«Ошибки и пояснения в отчетах по взносам и НДФЛ»

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