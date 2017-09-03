473 сентября

В раздел 3 расчета по страховым взносам включили сотрудника, которого уволили в предыдущем налогом периоде. В каком виде сдать уточненный расчет?

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отвечает:

Вы указали лишнего работника в расчете по страховым взносам. Подайте уточненный расчет. Если вы по ошибке начислили выплаты и взносы, уменьшите показатели в разделе 1.

В разделе 1 пересчитайте число застрахованных. В раздел 3 включите данные по лишнему физлицу, в строке 010 поставьте номер корректировки «1--». В подразделе 3.1 заполните персональные сведения, в строках 160—180 поставьте признак застрахованного — 2, в строках 190—300 подраздела 3.2 укажите 0.

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«Ошибки и пояснения в отчетах по взносам и НДФЛ»

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