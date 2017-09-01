251 сентября

ИП работает на пониженном тарифе — 20% страховые взносы. Медицину и ФСС 2,9% не платим. В мае работница уходит в декрет. Я оплачиваю пособие в мае из собственных средств, а в июле ФСС возвращает деньги. Как показать ситуацию в ЕРСВ за II квартал?

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отвечает:

Сотрудницы, находящиеся в декрете, отпуске за свой счет (без содержания) и в отпуске по уходу за ребенком, являются застрахованными лицами, поэтому их необходимо включать в расчет по страховым взносам.

Раздел 3 расчета нужно заполнить плательщиками на всех застрахованных лиц за последние три месяца расчетного (отчетного) периода (п. 22.1 Порядка заполнения расчета).

По строкам 020 и 030 Приложения 2 выплату декретного пособия не указывайте.

В приложении 3 пособие по беременности и родам покажите по строке 030.

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«Ошибки и пояснения в отчетах по взносам и НДФЛ»

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