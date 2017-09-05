595 сентября

На 01.01.2017 была задолженность ФСС перед страхователем. В лицевых счетах организации отражена переплата на 01.01.2017. В марте 2017 фонд погасил задолженность. По страховым взносам есть и переплата, и задолженность, которые сидят в разных КБК. Можно ли подать в налоговую заявление на взаимозачет?

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отвечает:

С 2017 года переплату по страховым взносам и расходам по выплате страхового обеспечения за 2016 год нельзя зачесть в счет предстоящих платежей. Такую переплату можно только вернуть (ч. 1 ст. 21 Закона № 250-ФЗ).

Для этого нужно представить по форме 4-ФСС расчеты по страховым взносам за 2016 год. И подать заявление в ФСС на возврат переплаты страховых взносов, перечисленных и поступивших в счет уплаты страховых взносов за период до 31.12.2016.

Суммы, что вернул ФСС, показывать по строке 080 Приложения 2 не надо.

Задолженность по взносам нужно погасить.

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