С 2017 года переплату по страховым взносам и расходам по выплате страхового обеспечения за 2016 год нельзя зачесть в счет предстоящих платежей. Такую переплату можно только вернуть (ч. 1 ст. 21 Закона № 250-ФЗ).

Для этого нужно представить по форме 4-ФСС расчеты по страховым взносам за 2016 год. И подать заявление в ФСС на возврат переплаты страховых взносов, перечисленных и поступивших в счет уплаты страховых взносов за период до 31.12.2016.

Суммы, что вернул ФСС, показывать по строке 080 Приложения 2 не надо.

Задолженность по взносам нужно погасить.

Вопрос вебинара Программы Главбух: зарплата и кадры

«Ошибки и пояснения в отчетах по взносам и НДФЛ»