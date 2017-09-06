846 сентября

Уплатили одной платежкой НДФЛ за март и апрель в апреле 2017 года. По НДФЛ образовалась недоплата, из за того, что в налоговой не могут разбить платеж на 2 месяца. Как нам быть?

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отвечает:

Выясните, как налоговики разнесли платеж, а затем напишите письмо о зачете переплаты.

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«Ошибки и пояснения в отчетах по взносам и НДФЛ»

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