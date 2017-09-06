846 сентября Уплатили одной платежкой НДФЛ за март и апрель в апреле 2017 года. По НДФЛ образовалась недоплата, из за того, что в налоговой не могут разбить платеж на 2 месяца. Как нам быть? Темы: НДФЛПрограммы для бухгалтера Программа Главбух отвечает: Выясните, как налоговики разнесли платеж, а затем напишите письмо о зачете переплаты. Вопрос вебинара Программы Главбух: зарплата и кадры «Ошибки и пояснения в отчетах по взносам и НДФЛ» Есть вопросы? Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов! Получить ответ Услуга платная