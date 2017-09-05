185 сентября

Веду учет у предпринимателя. Он планирует устанавливать входные и межкомнатные двери. Предприниматель планирует оказывать услуги «физикам». Клиенты будут приезжать к бизнесмену в офис и оформлять заказ. Такой бизнес можно перевести на вмененку?

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отвечает:

Такую деятельность можно перевести на вмененку.

Под ЕНВД подпадают бытовые услуги, которые перечислены в классификаторе услуг для населения ОКУН (ст. 346.27 НК РФ). В списке есть код «Ремонт и замена дверей, оконных рам, дверных и оконных коробок, остекление балконов», а также код «Работы по установке металлических дверей, включая бронированные». Физический показатель по такому виду деятельности — количество работников, включая индивидуального предпринимателя. Базовая доходность на каждого работника — 7500 рублей (п. 3 ст. 346.29 НК РФ).

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