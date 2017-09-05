У компании есть основания списать расходы единовременно.

Расходы на имущество списывают через амортизацию, если актив стоит больше 100 тыс. рублей и служит больше 12 месяцев (п. 1 ст. 256 НК РФ). Остальные активы можно списать сразу.

Компания приобрела комплект офисной мебели, но каждый товар в комплекте — это отдельный инвентарный объект. Его можно использовать отдельно. Поставщик в накладной записал цену каждого элемента. По этой цене компания принимает товар к учету.

Стоимость каждой единицы товара не превышает установленный лимит 100 тыс. рублей, при превышении которого имущество считается амортизируемым. А значит, компания не обязана списывать расходы через амортизацию. Стоимость такого имущества организация списывает как материальные расходы в полной сумме на дату ввода в эксплуатацию (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ).

Инспекторы иногда спорят с единовременными расходами. В вашем регионе практика не сложилась, но в других округах судьи давно поддерживают компании (постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 16.02.09 № А55-9496/2008).

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