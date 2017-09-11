Нет.
Задаток — это еще не оплата товара. НДС с задатка надо исчислить в тот момент, когда он станет частью платежа (подп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ).
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Нет.
Задаток — это еще не оплата товара. НДС с задатка надо исчислить в тот момент, когда он станет частью платежа (подп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ).
Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>
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