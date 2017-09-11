2711 сентября

Покупатель разместил у нас заказ на 10 офисных стульев. На складе товара пока нет, поэтому составили с контрагентом соглашение о задатке. Покупатель перечисляет нам 25 тыс. рублей и получит заказ первым, как только товар появится на складе. 28 ноября клиент перевел деньги. Мы должны начислить и заплатить НДС с задатка?

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отвечает:

Нет.

Задаток — это еще не оплата товара. НДС с задатка надо исчислить в тот момент, когда он станет частью платежа (подп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ).

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