Нет, мужу сотрудницы вычет не положен.

«Физик» вправе получить вычет на свое обучение, а также на обучение детей (подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ). Если супруг оплатил обучение жены, то права на вычет у него нет.

На вычет может претендовать только сама сотрудница, которая поступила в университет. Не важно, кто заплатил за учебу — она или ее супруг. У супругов имущество общее (ст. 34 Семейного кодекса РФ). Поэтому муж вправе оплатить учебу, а жена получить вычет. Так считает и ФНС (письмо от 24.10.16 № БС-4-11/20142@).

Вычет применяется только к доходам, которые облагаются налогом по ставке 13 процентов (п. 1 ст. 219 НК РФ). Декретные и пособие по уходу за ребенком не облагаются НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК РФ). Если других доходов ваша сотрудница не получала, то вернуть налог не получится.

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