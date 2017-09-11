5411 сентября

У нас АО. От печати мы не отказывались, поэтому ставим ее на договорах. Сейчас отправили сотрудников в командировку, чтобы изменить условия сделок с контрагентами. Вправе ли мы выпустить вторую печать и выдать ее сотрудникам по доверенности?

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отвечает:

Да, вправе.

С 7 апреля 2015 года акционерное общество вправе отказаться от печати. Но компания может, как и раньше, применять печать в работе (п. 7 ст. 2 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ). Закон не запрещает выпустить несколько одинаковых штампов. Это подтверждают и чиновники (письмо Минфина России от 18.11.11 № 03-02-07/1–397).

Чтобы ввести дополнительную печать, издайте приказ директора и заведите журнал учета. В журнале фиксируйте, кому из работников вы выдаете штамп. Такие документы помогут выиграть спор, если контрагент попытается оспорить сделку в суде (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 20.09.16 № Ф09-7037/16).

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