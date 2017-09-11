Заявите вычет, когда подтвердите нулевую ставку НДС.

Если компания после 1 июля 2016 года отгружает за границу несырьевые товары, то она вправе заявить вычет как по поставкам внутри страны. То есть когда примет товар к учету и получит от поставщика первичку и счет-фактуру (п. 3 ст. 172 НК РФ).

Если же организация экспортирует сырье, то НДС к вычету она вправе принять, когда подтвердит нулевую ставку. Древесина и изделия из нее относятся к сырьевым товарам (п. 10 ст. 165 НК РФ). Поэтому сразу заявить вычет нельзя.