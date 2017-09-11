Вы вправе перечислить налог одной суммой 25 января либо разбить на три части и заплатить в январе, феврале и марте.

Компании на упрощенке перечисляют НДС одним платежом, если выставили счет-фактуру с НДС. Срок уплаты — не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (п. 4 ст. 173 НК РФ). Эти правила распространяются на организации, которые уже применяют спецрежим.

Вы выставляли счета-фактуры до перехода на упрощенку. Значит, перечислить можно по 1/3 суммы налога в течение трех месяцев (п. 1 ст. 174 НК РФ). То есть не позднее 25 января, 27 февраля и 27 марта 2018 года.