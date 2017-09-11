Не вправе.

Покупатель может заявить вычет в третьем квартале, если принял товар к учету в сентябре, а получил счет-фактуру до 25 октября (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Причем не важно, что поставщик оформил документ позже 1 октября. У него есть пять календарных дней после отгрузки, чтобы составить счет-фактуру.

Кроме того, продавец должен начислить налог в периоде, когда отгрузил товар, а не в том квартале, когда составил счет-фактуру. Если поставщик верно посчитал налог, то в декларациях не будет расхождений. Если он начислил НДС с опозданием, инспекторы запросят пояснения и документы у обеих сторон. Пересчитать налог инспекторы вправе только у поставщика, а не у покупателя.