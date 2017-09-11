Зависит от того, каким способом контрагенты оплачивают покупки — наличными или по безналу.

Компания обязана пробивать кассовые чеки, если получает наличную выручку (п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ). Эти правила распространяются и на расчеты как между компанией и «физиками», так и на расчеты между организациями.

Следовательно, если представитель покупателя оплачивает товары наличными, то при таких расчетах после 1 июля 2017 года обязательно применять онлайн-ККТ. Общая сумма расчетов наличными по одному договору не должна превышать 100 тыс. рублей (п. 6 Указания Банка России от 07.10.13 № 3073-У).

Если же контрагенты перечисляют деньги за товар на расчетный счет, то кассу применять не требуется (п. 9 ст. 2 закона № 54-ФЗ).