Нет, компания вправе перейти на упрощенку, если доля участия других организаций в уставном капитале не превышает 25 процентов (подп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ).

Из этого правила есть исключения. Например, ограничение не действует, если учредителем выступает бюджетное или автономное научное учреждение, а компания внедряет программы для ЭВМ. В вашем случае учредитель — общество с ограниченной ответственностью, а не научное учреждение. Значит, чтобы компания могла перейти на упрощенку, учредитель должен продать 75 процентов доли в уставном капитале «физику».

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