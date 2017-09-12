1612 сентября

Компания на упрощенке с объектом «доходы» продает товары через агентов. Посредники перечисляют деньги за вычетом своего вознаграждения. Какую сумму учесть в доходах?

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отвечает:

В доходах учтите выручку, которую посредник получил от покупателей.

То есть увеличьте ту сумму, которую вам перечислил агент, на его вознаграждение. Компании на упрощенке учитывают в доходах выручку от продажи товаров, включая комиссию посредника. Уменьшать доходы на сумму вознаграждения нельзя (ст. 251 НК РФ). С этим согласны в Минфине (письмо от 06.06.14 № 03-11-11/27455). Доходы учтите на дату, когда деньги от посредника поступят на расчетный счет (письмо Минфина России от 29.07.16 № 03-11-06/2/44819).

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