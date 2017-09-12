1312 сентября

Общероссийская общественная организация работает на общем режиме и планирует перейти на упрощенку со следующего года. Вправе ли она применять спецрежим?

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отвечает:

Вправе, если доходы за девять месяцев 2017 года, средняя численность работников и стоимость основных средств не превышают лимиты.

Упрощенку не вправе применять компании, которые перечислены в пункте 3 статьи 346.12 НК РФ. Например, страховые компании, инвестиционные фонды, бюджетные учреждения и др. Общественные организации — это добровольные объединения граждан (ст. 123.4 ГК РФ). Они не относятся к компаниям, которым кодекс запрещает применять спецрежим. Это подтверждают и специалисты Минфина (письмо от 13.05.15 № 03-11-06/2/27474).  

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