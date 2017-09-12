3412 сентября

В декабре прошлого года заплатили НДФЛ на 10 тыс. больше, чем удержали. На эту сумму в течение года уменьшали текущие платежи. Заявление о зачете не подавали. Вправе ли инспекторы начислить пени, если мы сами зачли переплату?

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отвечает:

Да, налоговики вправе начислить пени.

Кодекс запрещает налоговому агенту перечислять НДФЛ из собственных средств (п. 9 ст. 226 НК РФ). Если компания заплатила в бюджет больше, чем удержала, лишние суммы — это не налог. Такие платежи можно вернуть по заявлению, но не зачесть. Так считает и ФНС (решение от 05.05.16 № СА-4-9/8116@). Так как компания платила налог меньше, чем удержала, у нее возникла недоимка. На недоимку инспекторы вправе начислить пени.

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