Да, налоговики вправе начислить пени.

Кодекс запрещает налоговому агенту перечислять НДФЛ из собственных средств (п. 9 ст. 226 НК РФ). Если компания заплатила в бюджет больше, чем удержала, лишние суммы — это не налог. Такие платежи можно вернуть по заявлению, но не зачесть. Так считает и ФНС (решение от 05.05.16 № СА-4-9/8116@). Так как компания платила налог меньше, чем удержала, у нее возникла недоимка. На недоимку инспекторы вправе начислить пени.

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