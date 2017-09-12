Удерживайте у владельца помещения 2600 рублей в месяц. В 6-НДФЛ отражайте доход в периоде, когда платите за аренду.

Компания удерживает налог из арендной платы, если снимает помещение у «физика». Налогом облагается весь доход арендодателя. Поэтому удерживайте НДФЛ из той суммы, которая причитается «физику» (письмо ФНС России от 04.07.16 № БС-4-11/11951@). НДФЛ с 20 тыс. рублей равен 2600 рублям (20 000 руб. × 13%). То есть на руки арендодатель получит — 17 400 рублей (20 000 — 2600).

В разделах 1 и 2 расчета 6-НДФЛ доходы «физика» в виде арендной платы показывайте в периоде, когда перечисляете деньги.

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