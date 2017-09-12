Можно не уточнять декларацию, если из-за ошибки переплатили налог в прошлом году и получите прибыль в текущем.

Компания обязана подать уточненку, если занизила налог к уплате. Вы учитывали меньше расходов, из-за этого завысили налог. А значит, вправе не подавать уточненку (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Чтобы исправить ошибку, внесите изменения в карточку учета основного средства. В карточке поставьте верный срок службы. Пересчитайте норму амортизации и определите расходы, которые вы вправе были учесть в прошлом году. Затем вычислите разницу.

Списать разницу можно в текущем периоде при двух условиях. Во-первых, компания по итогам текущего года должна получить прибыль (п. 8 ст. 274 НК РФ). Во-вторых, прибыль должна быть во всех тех периодах, когда компания завысила налог к уплате (письмо Минфина России от 13.04.16 № 03-03-06/2/21034).