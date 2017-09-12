Ваша компания не обязана платить налог.

Транспортный налог платят компании, на которых зарегистрирован автомобиль (ст. 357 НК РФ). Организация считает налог исходя из полных месяцев, в течение которых автомобиль был зарегистрирован на нее в течение года. Месяц считается полным, если компания зарегистрировала машину до 15-го числа включительно или сняла автомобиль с учета после 15-го числа месяца (п. 3 ст. 362 НК РФ). Вы поставили автомобиль на учет в ГИБДД 22 июля, а 5 августа сняли с учета. Значит, оба месяца будут неполными. Платить налог компания не обязана.

У организации есть 10 суток с момента покупки, чтобы поставить автомобиль на учет (п. 3 Правил, утв. приказом МВД России от 24.11.08 № 1001). Пропуск срока не дает инспекторам права требовать с вас налог. Но за опоздание возможны другие последствия. Инспекторы ГИБДД вправе оштрафовать компанию на 5–10 тыс. рублей, а директора — на 2–3,5 тыс. рублей (ч. 1 ст. 19.22 КоАП РФ). Судьи считают штраф законным (решение Московского городского суда от 30.10.14 № 7–4390/2014).