Отправьте представителя компании, чтобы он дал пояснения. Он может взять документы, но не обязан.

На камералке по НДС инспекторы вправе вызвать представителя компании (подп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ). Для этого налоговики высылают уведомление по форме из приложения 2 к приказу ФНС России от 08.05.15 № ММВ-7-2/189@. Прийти может директор или сотрудник с доверенностью. Если проигнорировать вызов, налоговики оштрафуют руководителя на 4 тыс. рублей (ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ).

На камералке по НДС инспекторы вправе запрашивать документы. Бумаги нужны, чтобы подтвердить обоснованность возмещения (п. 8 ст. 88 НК РФ). Но, чтобы получить документы, инспекторы должны выслать требование (приложение 15 к приказу № ММВ-7-2/189@). Запрашивать бумаги по телефону налоговики не вправе. Поэтому компания вправе, но не обязана приносить бумаги. Если с документами все в порядке, захватите их на комиссию. Это ускорит камералку.